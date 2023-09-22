"الكرسي صعب جدا".. عبدالملك يعترض على ترشح هؤلاء لانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن المرشحين في انتخابات الزمالك يرغبون في خدمة النادي ما عدا 3 أو 4 مرشحين متحفظ على تواجدهم داخل العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الرباعي قاموا بتقديم استقالتهم ورحلوا في وقت سابق، ولكن بالتأكيد هو حقهم الترشح والجميعة العمومية لديها الحرية في الاختيار.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "من وجهة نظري، أنه لا يوجد قائمة كاملة ستنجح في انتخابات نادي الزمالك، خصوصا في ظل وجود قامات كبيرة قادرة على خدمة النادي إداريًا ورياضيًا، ومتأكد أنه لن يكون أي مشكلة بعد نهاية الانتخابات والإعلان عن نجاح مجلس منتخب لنادي الزمالك".

وأضاف: "فكرة القائمة هي وجود مشروع معين قادرون على تنفيذه بالنادي، لكن في النهاية عضو الجمعية العمومية هو من لديه الحق في الاختيار، ويدركون جيدًا من يتحدث معهم بصدق لخدمة النادي".

وواصل: "هناك بعض الأسماء المرشحة وغير المرشحين قاموا بتدعيم نادي الزمالك ماديًا، هذه أمور إيجابية لصالح النادي بكل تأكيد، ومن المفروض أي شخص يريد المساعدة المالية فلا يجب ارتباطه بالتواجد في الانتخابات أو الإدارة من عدمه، لا يجب أن ينتظروا حتى النجاح".

وأكمل: "هناك رموز في الزمالك جت على نفسها بالإضافة إلى أن المجلس السابق ارتكب الكثير من الاخطاء في حق الرموز".

وأتم: "أقول لجميع المرشحين أن كرسي نادي الزمالك صعب جدا، والجميع سيقف خلفكم من أجل العمل بقوة، وعليكم عدم الشكوى مطلقا، لأنكم وافقتم على التواجد في ظروف صعبة وعصيبة، ويجب أن يكون هناك لديهم مصارحة بموعد حل الأزمات".