كل ما تريد معرفته عن الغائبين والعائدين للأهلي قبل ضربة البداية بدوري الأبطال

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الأهلي انطلاقة الفريق فى النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التى يحمل المارد الأحمر لقبها من الموسم الماضي بعد الفوز على الوداد المغربي فى نهائي البطولة.

نستعرض فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بغيابات الأهلي عن مباراة سان جورج الإثيوبي في دور الـ32 للبطولة القارية.

س: ما هو موعد انطلاقة الأهلي فى النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا؟ج: تقام مباراة الذهاب بين الاهلي وسان جورج الإثيوبي في السابعة مساء بعد غد، الأحد، باستاد القاهرة فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: وماذا عن موعد مباراة العودة؟

ج: تُقام الجمعة المقبل 29 الشهر الجارى باستاد القاهرة أيضاً.

س: ولماذا تقام مباراتا الذهاب والعودة بالقاهرة؟ج: لأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حرم الأندية الإثيوبية من اللعب على أرضها لعدم توافر اشتراطات الكاف فى ملاعبها، فاتفق الأهلي مع سان جورج على إقامة مباراتى الذهاب والعودة بالقاهرة. س: وماذا عن غيابات الأهلي فى مباراة الأحد أمام بطل إثيوبيا؟

ج: الأهلي سيفتقد فى اللقاء جهود أكثر من لاعب، أبرزهم الثنائي رضا سليم وأنتوني موديست، حيث يغيب الأول بسبب الإيقاف بعد طرده فى مباراة مع فريقه السابق الجيش الملكي المغربي بذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية للموسم الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، كما سيغيب موديست بعد قيده فى قائمة الفريق خلال الفترة الثالثة، فلن يتمكن الفريق من مشاركة أى لاعب تم إضافته إلى القائمة بعد 31 أغسطس، كما يغيب كل من، محمود متولي، وكريم نيدفيد وعمرو السولية وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح للإصابة.

س: وماذا عن موقف بيرسي تاو الذي تعرض للإصابة فى مباراة المصري الأخيرة؟

ج: يتحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له تاو قبل مران اليوم موقفه من مباراة سان جورج، بعدما تعرض للإصابة بكدمة فى العضلة الأمامية في مباراة المصري الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى للدوري والتى فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.

س: وماذا عن العائدين للأهلي أمام بطل إثيوبيا؟

ج: يستعيد الأهلي جهود ثلاثي الفريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وصلاح محسن بعد إيقاف اللاعبين الثلاثة فى مباراة الأهلي والمصري.