شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة موهبة مصرية قهرت كبار أفريقيا فى بطولات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنا جودة تلك الطفلة التى لم تكمل عامها الثالث عشر أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة، بعدما توجت ببطولة أفريقيا التي أقيمت فى تونس مؤخرا، بعد الفوز على دينا مشرف لاعبة منتخب السيدات، إضافة إلى تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 فى الفردى ومع منتخب السيدات في منافسات الفرق.

وخلال مشاركتها في بطولة أفريقيا عام 2021، تمكنت خلال البطولة أن تفوز على اللاعبة اوفيونج أديم التى تبلغ من العمر 34 عاما، والمصنفة رقم 119 عالميا، بنتيجة 3/1 فى الأشواط و1/0 فى عدد المواجهات لتخطف الأنظار إليها .

ولم تتوقف إنجازات الصغيرة عند ذلك، بل تعد أصغر لاعبة شاركت فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت بطوكيو، حيث تسلمت بطاقة المشاركة الخاصة بها وسافرت مع المنتخب إلى طوكيو.

واحتلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة المركز الثالث فى التصنيف العالمى للعبة لفئة تحت 19 سنة لتقفز مركز حيث كانت فى المركز الرابع.

وجاء احتلال هنا جودة للمركز الثالث بعد فوزها ببطولة كرواتيا وسلوفينيا الدولية التى شاركت فيها مؤخرا.

توجت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة سيدات، بلقب بطولة كرواتيا لتحت 19 سنة، بعد أن فازت بلقب مرحلة تحت 17 سنة لتجمع بين اللقبين بالبطولة.

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان إيميدا مانامى بنتيجة 1/3، ولاعبة أوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3، وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0.