شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: أنهيت مرحلة التأهيل الأولى من الصليبى.. وسأعود للزمالك قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الأولى فى فترة العلاج من إصابته بالرباط الصليبى التي تعرض لها الفترة الماضية. ونشر محمود حمدي الونش فيديو عبر ستوري إنستجرام قال فيه، "الحمد الله اليوم كان الأخير لي فى المرحلة الأولى بالعلاج في دبي، أشكر كل من ساهم فى علاجي خلال فترتي فى دبي، وإن شاء الله فى أقرب وقت هكون مع الفريق".

من جهته طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، تقريراً طبياً مفصلاً عن حالة "الونش" بعد بدء مرحلة الجرى فى عملية التأهيل التى يخوضها فى الفترة الحالية ضمن برنامج التعافى من إصابة الرباط الصليبى التى تعرض لها فى نهاية شهر مايو الماضى.

ويرغب أوسوريو فى الاطمئنان على حالة الونش، ومتابعة البرنامج التأهيلى الذى يخضع له بدقة،خاصة أنه يأمل فى عودة اللاعب سريعاً إلى الملاعب لإيمانه بقدراته وإمكانياته الفنية،فى قيادة دفاع الفريق الأبيض،فضلاً عن أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الذين يُعتمد عليهم،فى لم شمل الفريق.

ويسابق الونش الزمن للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض، حيث أنهى اللاعب المرحلة الأولى تمهيداً للعودة للملاعب من جديد.