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الدوري المصري.. رئيس لجنة الحكام يصدر قرارات صارمة ضد ظاهرة إضاعة الوقت

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الشارقة - اميمة ياسر -   

منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعليمات جديدة وصارمة للحكام للحد من الظواهر السلبية فى الدورى المصري للموسم الجديد، أهمها ظاهرة إضاعة الوقت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، وضع بيريرا 5 تعليمات للحكام للحد من ظاهرة إضاعة الوقت، وهي:

- إنذار أى شخص يرتكب عملا واضحا ومتعمدا لتأخير استئناف اللعب.

- إنذار اللاعب الذى يعيق حارس المرمى فى ركل الكرة بسرعة للقيام بهجوم مضاد.

- إنذار أى شخص يضيع الوقت أو يحاول تحقيق ميزة تكتيكية.

- إنذار اللاعب الذى يركل الكرة بعيدا داخل الملعب لتأخير تنفيذها.

- إنذار حراس المرمى الذين يؤخرون تنفيذ ركلة المرمى.

وانطلقت منافسات الممتاز الاثنين الماضي، بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلى باستاد جهاز ، وانتهت المباراة بفوز طلائع الجيش بهدفين نظيفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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