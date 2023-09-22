الدوري المصري.. رئيس لجنة الحكام يصدر قرارات صارمة ضد ظاهرة إضاعة الوقت

الشارقة - اميمة ياسر -

منح فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعليمات جديدة وصارمة للحكام للحد من الظواهر السلبية فى الدورى المصري للموسم الجديد، أهمها ظاهرة إضاعة الوقت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع"، وضع بيريرا 5 تعليمات للحكام للحد من ظاهرة إضاعة الوقت، وهي:

- إنذار أى شخص يرتكب عملا واضحا ومتعمدا لتأخير استئناف اللعب.

- إنذار اللاعب الذى يعيق حارس المرمى فى ركل الكرة بسرعة للقيام بهجوم مضاد.

- إنذار أى شخص يضيع الوقت أو يحاول تحقيق ميزة تكتيكية.

- إنذار اللاعب الذى يركل الكرة بعيدا داخل الملعب لتأخير تنفيذها.

- إنذار حراس المرمى الذين يؤخرون تنفيذ ركلة المرمى.

وانطلقت منافسات الدوري المصري الممتاز الاثنين الماضي، بمواجهة طلائع الجيش والبنك الأهلى باستاد جهاز الرياضة، وانتهت المباراة بفوز طلائع الجيش بهدفين نظيفين.