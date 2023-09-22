شكرا لقرائتكم خبر عن فوز شطرنج العين بذهبية الإمارات للسيدات وبرونزية الرجال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية نتائج متميزة في بطولات الإمارات للشطرنج الفردية للرجال والسيدات والفتيات، حيث حصد ميدالية ذهبية وميداليتين برونزيتين في المسابقات الثلاث.

فعلى صعيد السيدات، توجت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين بلقب بطولة الإمارات للشطرنج للسيدات وحصلت على المركز الأول، بعد أداء استثنائي أظهرت من خلاله تفوقها ومهارتها العالية.

وتمكّنت وافية المعمري من تحقيق التفوق في البطولة بجمعها 9 نقاط، ومتفوقة على أقرب منافسيها عود عيسى من نادي الشارقة التي حلّت في المركز الثاني بـ7.5 نقطة، وبشائر خليل من نادي دبي التي جاءت في المركز الثالث بـ7 نقاط.

ورغم قوة وشراسة المنافسة، فإن وافية استطاعت أن تبرز بمهاراتها الفائقة وقدرتها على التحليل الذهني، حيث تمكنت من الفوز في جميع المباريات التي خاضتها، محققة العلامة الكاملة ونسبة فوز 100%.

وعلى صعيد الرجال، قدّم علي حمدان الشريفي أداءً طيباً في بطولة الإمارات للشطرنج الفردية للرجال، تمكن على إثره من الحصول على المركز الثالث بـ5 نقاط، بعد منافسة قوية مع الأستاذ الدولي الإماراتي سالم عبدالرحمن الذي حل في المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط.

وعلى صعيد الفتيات، استطاعت زينب درويش المعمري لاعبة النادي في المركز الثالث بعد أداء متميز عبر الجولات السبع، بل وكادت أن تظفر بالمركز الثاني في الجولة الأخيرة أمام لطيفة الدرمكي، لكن الأخيرة نجحت في فرض التعادل.

ويأتي الإنجاز في إطار استمرار نجاحات نادي العين في مجال الشطرنج، ويعكس جهود النادي في دعم وتطوير هذه الرياضة العقلية في الإمارات.

وقال عبدالله الراشدي، نائب رئيس مجلس الإدارة، عن نتائج لاعبي العين في المنافسات: «النجاح الذي حققه نادي العين في بطولات الشطرنج الفردية هذا العام لم يأتِ من فراغ، بل نتاج جهود متواصلة من قِبل فريق النادي ككل، من اللاعبين والمدربين وجميع أعضاء الفريق الداعم».