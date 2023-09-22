شكرا لقرائتكم أرتيتا: أرسنال لا يحتاج التحفيز لمواجهة توتنهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال إن الفوز بمباراة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم منح جرعة ثقة لفريقه قبل مواجهة الغريم توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، لكنه لا يحتاج إلى حافز إضافي في قمة شمال لندن.

وبدأ أرسنال الموسم بقوة وحصد 13 نقطة من خمس مباريات بالدوري، واستمتع بعودته إلى دوري الأبطال بفوز كاسح 4-صفر على أيندهوفن يوم الأربعاء الماضي.

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ويملك توتنهام 13 نقطة أيضا بعد أربعة انتصارات متتالية ليحقق فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو أفضل انطلاقة بدوري الأضواء خلال 57 عاما.

وأبلغ أرتيتا الصحافيين يوم الجمعة "الفوز يساعد دائما ويحافظ على الروح المعنوية، هذه المباراة لا تحتاج إلى أي حافز، إنها أكثر مباراة مميزة بالموسم. إنها قمة في لحظة مميزة بالنسبة لنا ونحتاج للتركيز في ذلك".

وأضاف "لديهم مدرب جديد ويؤدي عملا رائعا بالفعل وغير الأجواء حول النادي، يتمتع بأسلوب مختلف أيضا لذا يجب أن نكون في أفضل حالاتنا للتغلب عليهم".

ولا يزال الجناح غابرييل مارتينيلي تحت التقييم بعد تعرضه لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية أمام إيفرتون الأسبوع الماضي وغيابه عن لقاء أيندهوفن، لكن أرتيتا لم يستبعده من مباراة الأحد.

ويبقى لاعب الوسط توماس بارتي خارج الحسابات بسبب إصابة بالعضلة الضامة.

وأكد المدرب الإسباني أن الحارس آرون رامسديل كان "داعما للغاية" منذ خروجه من التشكيلة الأساسية لصالح ديفيد رايا، ولم يقرر بعد من سيبدأ اللعب أمام توتنهام.

وتابع "هذا صعب جدا على كل لاعب، أعاني وأهتم بكل لاعب لا يشارك لكن هذه هي المنافسة ووظيفتي أن أتخذ أفضل قرارات ممكنة من أجل الفريق".

واعتبر أرتيتا تجديد عقد القائد مارتن أوديغارد "خبرا رائعا" للنادي والفريق بعد أن وقع لاعب الوسط النرويجي على عقد لخمس سنوات في وقت سابق اليوم.

وقال المدرب الإسباني "إنه محبوب من الجميع ويحظى بالاحترام ويستحق ذلك تماما بعد كل ما فعله، امتلاك لاعبين بهذه الإمكانات يجعلنا أفضل، إنها مكافأة ضخمة".