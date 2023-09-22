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الدوري السعودي.. محرز يقود هجوم الأهلي أمام النصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الأهلي النصر السعودي، اليوم في التاسعة مساءًا، ضمن منافسات الأسبوع السابع في الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، في مباراة تعرف بـ"الديربي".

أعلن ماتيس يايسله، المدير الفني لأهلي جدة تشكيل الفريق لمواجهة النصر كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بسام الحريجي، مريح ديميرال، روجر إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: فرانك كيسيه، محمد المجحد، ألان سانت ماكسيمين

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، جابري فيجا، رياض محرز

يحتل أهلي جدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، برصيد 15 نقطة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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