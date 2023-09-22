سر غياب شيكابالا عن مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - غاب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك عن تدريبات الأبيض التي أقيمت اليوم، عقب التعادل أمس أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، ومعه محمد عبد الغني لاعبا الفريق، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للغياب عن المران الذي أقيم مساء اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

وجاء غياب الثنائي من التدريبات بسبب ظروف خاصه بهما، و منحهما الجهاز الفني إذن بذلك، على أن ينتظم اللاعبان غدا بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.