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الدوري السعودي.. رونالدو يقود هجوم النصر أمام الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي النصر أهلي جدة، اليوم في التاسعة مساءًا، ضمن منافسات الأسبوع السابع في الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر تشكيل الفريق لمواجهة أهلي جدة كالآتي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – أليكس تيليس - إيميريك لابورت – علي لاجامي

خط الوسط: عبد الله الخيبري - أوتافيو - مارسيليو بروزوفيتش - تاليسكا

خط الهجوم: - ساديو ماني

يحتل النصر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، برصيد 12 نقطة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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