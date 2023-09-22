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نزيف وخياطة 4 غرز.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة لاعبه أمام الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى أحمد سامي مدافع فريق نادي بيراميدز ٤ غرز في الرأس بعد الالتحام القوي الذي تعرض له خلال مباراة الزمالك في الدوري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن سامي أصيب في التحام قوي بالرأس خلال لقاء الزمالك وتم وضع موانع نزيف مؤقتة خلال المباراة، وعقب اللقاء توجه للمستشفى وخضع لأشعة مقطعية أثبتت سلامته وعدم وجود ارتجاج.

شدد على أن الجرح الذي تعرض له سامي تمت خياطته ب٤ غرز في منطقة الرأس، ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد ومشاركته في المباريات ترجع لرؤية الجهاز الفني وعدم شعوره بأي آلام.

يذكر أن بيراميدز يستعد لمواجهة البنك الأهلي يوم الاثنين المقبل في الرابعة عصرا على استاد السلام في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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