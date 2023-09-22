كلوب: متحمس لإعادة بناء الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

تحدث يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة وست هام يونايتد يوم الأحد، عن الأداء المطلوب من الريدز في الفترة المقبلة، وقوة منافسه في الجولة السادسة.

وقال كلوب: " أنا استمتع بكل لحظة داخل ليفربول، ومتحمسًا حقًا لإعادة البناء، وكنت سعيدا جدًا من اللاعبين،

والطريقة الجديدة، والطاقة الجديدة، لقد قررنا بعد نهاية الموسم الماضي إنه يتعين علينا تغيير الكثير من الأمور، ولكننا نريد تغيير تلك الأمور للأبد وليس لأننا مضطرون لذلك".

وعن رؤيته لأي مدى وصل إليه الفريق، أضاف: "لا أعرف أين نحن بالضبط لأننا مررنا بتلك المراحل من قبل، هذا كل شيء، ولا أستطيع إبداء أي تقدير على الإطلاق كيف ستبدو الأمور في الأسابيع الأربعة أو الخمسة المقبلة، الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو العمل بجد لجعل الأمور جيدة قدر الإمكان".

وأردف المدرب الألماني عند سؤاله عن منافسه بالدوري: "هناك الكثير من المنافسين الأقوياء للغاية، ووست هام واحد منهم، لديهم مشروع ممتاز حقا، أنا سعيد من أجل ديفيد لأنه بنى هذا الفريق على مدى بضع سنوات، حتى مع رحيل ديكلان رايس، فإنهم يبدون في حالة جيدة".

واختتم كلوب: "يجب أن اعترف، جيمس وارد براوس صفقة رائعة، ولوكاس باكيتا ليس لاعبا جديدا ولكنه لاعب رائع أيضا، بجانب اللاعبين الآخرين الذين لديهم بالفعل، يبدو الفريق قويًا وهذا ما يجعل الأمر صعبًا علينا في مواجهتهم".