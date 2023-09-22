شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام الكاتبة فاطمة المعدول لكابيتانو مصر.. وتؤكد: ننتظركم لتشريف الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الكاتبة الصحفية فاطمة المعدول لبرنامج كابيتانو مصر، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية.

وتحدثت فاطمة المعدول مع عدد من لاعبى كابيتانو مصر، خلال البرنامج المذاع عبر شاشة "ON E" وأكدت على مدى أهمية لعبة كرة القدم، وأهميتها بالنسبة لمصر، وضربت المثال بالنجم الدولى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، ومهمته فى إعلاء أسم مصر.

كما أشادت فاطمة المعدول بدور كابيتانو مصر فى تكوين شخصية وطموح اللاعبين الصاعدين، ومؤكدة أن البرنامح مهم جدا لمصر، وتشريف الكرة المصرية.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.