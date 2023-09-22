شكرا لقرائتكم خبر عن هانم أمير رئيسا للمنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فازت الدكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، برئاسة مجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات (2023-2027)، وتضم المنطقة الخامسة دول حوض النيل، بالإضافة إلى سيراليون وجامبيا والصومال.

وحافظت هانم أمير على منصبها رئيسًا للمنطقة الخامسة الأفريقية للمرة الثانية على التوالي، حيث تولت المنصب في الدورة السابقة (2019-2023).

وشهدت الانتخابات التي أجريت في القاهرة منافسة قوية بين المرشحين، أسفرت في نهايتها عن إعادة انتخاب هانم أمير رئيسا لمجلس إدارة المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات.

واستضافت مصر اجتماعات المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات يومي الخميس والجمعة الموافقين 21 و22 من سبتمبر الجاري.

من جانبها توجهت الدكتورة هانم أمير، رئيس المنطقة الخامسة الأفريقية لمكافحة المنشطات، بالشكر إلى أعضاء المنطقة الخامسة على ثقتهم التي تجسدت في إعادة انتخابها للمرة الثانية على التوالي.

وأكدت هانم أمير أن ذلك يأتي نظرًا لثقة الأعضاء في مصر ودعمها الدائم لملف مكافحة المنشطات، وهو ما يظهر بشكل واضح من خلال الدور الكبير الذي يؤديه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرصه على دعم مكافحة المنشطات، وتأكيد ضرورة توفير الأجواء المناسبة لممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات، إضافة إلى الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الشباب والرياضة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وأوضحت أمير أن مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات برئاسة الدكتور حازم خميس يقدم كل الدعم للوصول للأهداف المحددة في مكافحة المنشطات، ومساعدة الدول الأفريقية من خلال اتفاقيات التعاون مع عدد من المنظمات الوطنية الأفريقية.