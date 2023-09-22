شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. فريق حسن الشاذلى يفوز على محمود بكر بركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجري اليوم، ثاني لقاءات الموسم الثاني لبرنامج كابيتانو مصر، والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الكروية الشابة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأقيمت المباراة بين فريقي حسن الشاذلي بقيادة عبد الستار صبري، ومحمود بكر بقيادة أحمد الكاس، وحقق فريق حسن الشاذلي الفوز بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.

وكانت بداية الموسم الجديد من "كابيتانو مصر" الأسبوع الماضي، وسط متابعة واهتمام كبير بالبرنامج الذي يعد من أهم البرامج لاكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم في مصر.