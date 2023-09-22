شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ اتحاد المصارعة ببرونزية "منيع" ببطولة العالم والتأهل لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للاتحاد المصري للمصارعة، برئاسة اللواء عصام نوار، بعد تحقيق عبد اللطيف منيع الميدالية البرونزية فى بطولة العالم المقامة فى صربيا والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وحقق عبد اللطيف منيع الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 130 كجم للمصارعة الرومانية، بعد الفوز على بطل الصين بنتيجة 3-2 في مباراة الميدالية البرونزية ليضمن التأهل لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويُعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التمنيات باستمرار الأداء المميز والمشرف في جميع البطولات واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية ورئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق كانت نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.