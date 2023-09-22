شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك.

شيكابالا وعبد الغنى يحصلان عن إذن بالغياب عن تدريب الزمالك

حصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عبد الغني، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للغياب عن المران الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في الدوري الممتاز.

الونش: أنهيت مرحلة التأهيل الأولى من الصليبى.. وسأعود للزمالك قريباً

أنهى محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، المرحلة الأولى فى فترة العلاج من إصابته بالرباط الصليبى التي تعرض لها الفترة الماضية. ونشر محمود حمدي الونش فيديو عبر ستوري إنستجرام قال فيه، "الحمد الله اليوم كان الأخير لي فى المرحلة الأولى بالعلاج في دبي، أشكر كل من ساهم فى علاجي خلال فترتي فى دبي، وإن شاء الله فى أقرب وقت هكون مع الفريق".

الزمالك يعلن شفاء عواد.. وعبد المنصف يكشف خطة تجهيزه لمواجهة المقاولون

أعلن نادى الزمالك شفاء الحارس محمد عواد من الإصابة التي كان يعاني منها، وهي عبارة عن رشح في الركبة خضع على أثرها لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الماضية.

استمرار تأهيل أحمد فتوح وغيابه عن المران الجماعى للزمالك قبل لقاء المقاولون

خاض أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم الطيران فى سابع جولات دورى محترفى اليد

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 38/30، فى إطار الجولة السابعة بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023/2024.