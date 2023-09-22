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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 22 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا.
كولر يعيد مروان عطية لتشكيل الأهلى أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال
استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، على عودة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ"32" لدوري أبطال أفريقيا.
اتجاه فى الأهلى لإراحة بيرسى تاو فى مباراة سان جورج الإثيوبى
يسود اتجاه داخل الجهاز الفنى للنادى الاهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لإراحة الجنوب أفريقى بيرسى تاو، جناح الفريق، فى مباراة سان جورج الإثيوبى، بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، خوفاً من تفاقم الإصابة.
مران الأهلى.. محاضرى من كولر وفقرة بدنية استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبى
استانف فريق الكرة بنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة سان جورج الاثيوبي المقرر لها مساء بعد غد الاحد باستاد القاهرة في ذهاب دور ال ٣٢ لبطولة دوري ابطال افريقيا.
كشف محمد عبد الجابر، وكيل خالد عبد الفتاح، لاعب فريق الاهلى، آخر تطورات تأهيل اللاعب من الإصابة التى تعرض إليها بكسر فى الترقوة فى نهاية الموسم الماضى.
موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا
يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الجمعة، استعداداته لمواجهة سان جورج الاثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ويخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش بعد الفوز على المصري البورسعيدى برباعية دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري.
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