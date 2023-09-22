شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العالمية للخماسي الحديث تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم السبت، منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث في مسابقتي الليزر، والجري «جلوبال ليزر-رن»، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للخماسي الحديث في الصالة الرياضية بنادي الشارقة بمنطقة الحزانة، وبإشراف الاتحاد الدولي للعبة وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة.

وتقام منافسات البطولة بمشاركة 700 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة، من مختلف الأعمار بداية من 7 سنوات إلى 50 سنة، من أجل إعطاء الفرصة للمزيد من المشاركات لمختلف الفئات من اللاعبين واللاعبات.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلاً من الإمارات، والسعودية، والبحرين، وعمان، ومصر، وجزر القمر، والعراق، فلسطين، وموريتانيا، والمغرب، والأردن، وجنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، وإيران، وأفغانستان.

وتنطلق البطولة بمنافسات مسابقة الرماية بمسدس الليزر والجري، لفئات (تحت 9، و11، و13، 15، و17، و19 سنة) للشباب، مع مشاركة عدد من اللاعبين فوق السن ( 40، و50 عاماً).

ورحّبت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، بالوفود المشاركة في البطولة، مؤكدة أنهم سيكونون على موعد مع المنافسات الحماسية لمختلف الفئات.

وأكدت أن لاعبي ولاعبات الإمارات أمام فرصة كبيرة لاكتساب المزيد من المهارات والخبرات من اللاعبين المشاركين، وكذلك الحصول على الميداليات الملونة وتكرار الإنجاز الذي تحقق في البطولة العالمية التي أقيمت في تايلاند الفترة الماضية، حيث حقق المنتخب الوطني 5 ميداليات ملونة.