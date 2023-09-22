شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» ينظم دورات تحضيرية في 3 ألعاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة 413 لاعباً، نظم مجلس الشارقة الرياضي دورات تحضيرية في ألعاب كرة الطاولة وكرة اليد والسباحة، ضمن خطة المجلس لتطوير مستويات اللاعبين وصقل مهاراتهم، وذلك بإشراف أخصائيي الألعاب الجماعية والفردية في إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس.

في كرة الطاولة، أقيمت بطولة للناشئين في نادي الذيد بمشاركة 20 لاعباً، وفاز إسحق أحمد «دبا الحصن» بالمركز الأول، والثاني سالم عبيد «المدام»، واشترك في المركز الثالث كل من خالد أحمد «الذيد» وحمدان سعيد «المدام»، وتوج الفائزين سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وسمير جورج أخصائي تنس الطاولة بالمجلس.

وتم تنظيم دورة لإعداد البراعم والأشبال بمشاركة 80 لاعباً، من خلال مجموعتين ضمت الأولى أندية دبا الحصن وخورفكان بصالة خورفكان، والثانية المدام والذيد بصالة المدام، ودورة لفردي الأشبال والشباب بصالة نادي المدام بمشارك 33 لاعباً مثلوا أندية المدام والذيد والبطائح ودبا الحصن، ومعهم دبا الفجيرة كضيف مشارك، وحصل حمدان سعيد «المدام» على المركز الأول للأشبال، وتلاه مايد نواف «دبا الفجيرة» فيما اشترك محمد حسن هندي «المدام» وسعيد سليمان «دبا الحصن» في المركز الثالث، وفي فئة الشباب حصل حمد محمد «المدام» على المركز الأول، وتلاه اسحق آدم «دبا الحصن» بالمركز الثاني، واشترك سالم عبيد «الذيد» وأحمد سعيد «المدام» بالمركز الثالث، وقام مطر سالم الراشدي عضو مجلس إدارة نادي المدام ورئيس لجنة الألعاب الفردية بتتويج الفائزين.

وفي نادي الشارقة الرياضي تم تنظيم دورة للبراعم بمشاركة 30 لاعباً مثلوا أندية الشارقة اوالمدام والذيد ودبا الحصن وخورفكان والبطائح، وحصل محمد يوسف «الشارقة» على المركز الأول وزميله غيث بدر على المركز الثاني، واشترك في المركز الثالث كل من فهد عبيد «المدام» وعمر محمد «الذيد».

وفي كرة اليد، تم تنظيم دورات تحضيرية لفئات الصغار والأشبال والناشئين بمشاركة 280 لاعباً يمثلون 8 أندية هي الشارقة والبطائح ومليحة والمدام والذيد وخورفكان واتحاد كلباء ودبا الحصن وتم تقسيم الفرق لمجموعات تنافست لمدة 3 أيام في صالات أندية الشارقة والبطائح والمدام وخورفكان وكلباء.

وفي السباحة، تم تنظيم تجمعات تحضيرية بمشاركة 70 سباحاً من 5 أندية هي الشارقة والحمرية ومليحة والذيد ودبا الحصن، واستهدفت رفع المستوى وصقل المهارات بجانب كيفية التحضير البدني ووضع النظام الغذائي والتهيئة النفسية.