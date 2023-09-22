الامارات | منتخب مصر.. موعد ومكان مباراتي معسكر الإمارات بتواجد محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر أن يخوض منتخب مصر معسكره قبل الأخير في العام الجاري في أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وهو المعسكر الهام قبيل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج يناير المقبل، حيث أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن استضافة الإمارات لمعسكر الفراعنة والذي سيشهد تواجد النجم المصري محمد صلاح.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر أمام الجزائر وزامبيا حيث تقرر أن تكون المباراتين في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين والتي دائما ما تشهد إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

وكان المنتخب المصري قد خسر في أخر مبارياته الودية أمام المنتخب التونسي في القاهرة بتواجد النجم المصري محمد صلاح، وسيسعى الفراعنة ومدربهم البرتغالي إلى تعويض الخسارة والظهور بشكل جيد أمام الجزائر وتحقيق نتيجة إيجابية حتى يطمئن الجمهور المصري على الفراعنة في البطولة الإفريقية المقبلة والتي يسعى الفراعنة إلى استعادة اللقب الضائع، إضافة إلى تحقيق أول لقب دولي لصلاح مع منتخب مصر.