شكرا لقرائتكم خبر عن 27 ميدالية لمصر فى منافسات الفردى ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأسفرت نتائج اليوم عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.

وتمكن خالد رمضان من تحقيق ذهبية التصنيف من الأول للثالث و فاز ممدوح تمام بالميدالية الفضية، فيما فاز كل من: محمد علي نصر وأحمد المحصي على الميدالية البرونزية.

وفي التصنيف الرابع، حقق سامح عيد الميدالية الفضية وفاز حسان طلبة بفضية التصنيف الخامس، فيما حقق أيمن الزناتي برونزية التصنيف ذاته.

كما حصد مروان السكري ومدحت أبو الخير على برونزيتي التصنيف السادس، وفاز سيد يوسف بذهبية التصنيف السابع، وحقق أبوستيت عبد المنعم الميدالية الفضية فيما حصد محمود بشير برونزية التصنيف ذاته.

وفاز كريم صادق وعماد شعبان ببرونزيتي التصنيف الثامن، بينما حقق حسين حسن برونزية التصنيف التاسع، وحصد عبد الرحمن عبد الوهاب فضية التصنيف العاشر.

أما على صعيد السيدات فتمكنت علا سليمان من حصد الميدالية الذهبية في التصنيف المدمج 1 و2، فيما حققت آمال عبد العال الميدالية الفضية، وفازت فاطمة حسين بالميدالية البرونزية.

وفازت فوزية الشامي بذهبية التصنيف الثالث، فيما حققت إيمان لاشين فضية التصنيف ذاته.

أما في التصنيف الرابع والخامس حققت فايزة محمود الميدالية البرونزية، بينما فازت هاجر السيد بذهبية التصنيف من السادس وحتى الثامن، بالإضافة إلى كل من إيمان محمود وهناء حماد بالبرونزية.

وفي التصنيف التاسع فازت إنعام محمود بالفضية، بينما حققت رضا عبد العال الميدالية البرونزية في التصنيف العاشر.