شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع لـ"الخليج 365": هدفى حصد ميدالية للمصارعة فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة والمتوج ببرونزية بطولة العالم، التى تقام فى صربيا، والمتأهل لأولمبياد باريس، عن سعادته بعد التتويج بميدالية فى بطولات العالم.

وقال عبد اللطيف منيع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من صربيا: إنه كان متوقعا تحقيق ميدالية، وإن الله لن يضيع تعبه وجهده طوال السنوات الماضية، وسوف يكلل تعبه بالتتويج بميدالية فى المنصات العالمية.

وأضاف منيع فى تصريحاته قائلا: "هدفى تحقيق ميدالية فى أولمبياد باريس وإن شاء الله أحققها لرفع علم مصر فى الدورات الاولمبية لأعيد إنجاز كرم جابر.

ونجح عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة فى التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام فى صربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر، بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية.

ومن المقرر أن يخوض محمد إبراهيم كيشو منافساته فى بطولة العالم غدا بوزن 67 كجم ومحمد مصطفى فى وزن 87.

وتأهل عبد اللطيف منيع إلى أولمبياد باريس 2024 بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم.