شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: ما حدث عقب مباراة الزمالك وبيراميدز "نرفزة ملعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، أن الأحداث عقب نهاية المباراة أمام الزمالك من هذه الأمور طبيعية ونرفزة ملعب فقط ومدحت عبد الهادى وعبد الواحد السيد قاما بتهدئة الأمر.

وقال محمود فتح الله، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "فريق بيراميدز كان الأفضل فنيا في لقاء الامس أمام الزمالك و كنا نسعى لتحقيق الفوز و الأبيض سيظل فريق كبير دائما " .

وكان اقتسم فريقا الزمالك وبيراميدز نقاط المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الخميس على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل، وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59، وإبراهيم نداي في الدقيقة 61.