ناغلسمان مدرباً للمنتخب الألماني لكرة القدم

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): عُيّن يوليان ناغلسمان مدرباً للمنتخب الالماني لكرة القدم حتى نهاية تموز/يوليو 2024، وذلك قبل 9 أشهر من استضافة المانيا نهائيات كأس أوروبا، حسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

ويحلّ ناغلسمان بدلاً من هانزي فليك المقال من منصبه في 10 الشهر الحالي على خلفية تردي نتائج "دي مانشافت" توجها بالخسارة أمام اليابان 1-4 ودياً.

كما لم ينجح فليك في الفوز سوى بأربع مباريات في سلسلة من 17 أشرف عليها مع المنتخب، تخللها الخروج من دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وبات ناغلسمان في سن الـ 36 عاما ثاني أصغر مدرب يشرف على المنتخب الالماني بعد أوتو نيرتس عام 1926 عندما كان يبلغ 34 عاماً.

وقال ناغلسمان في بيان الجمعة "ننظم نهائيات كأس أوروبا في بلادنا، وهذا شيء خاص".

وتابع مدرب بايرن ميونيخ السابق "لديّ رغبة كبيرة في مواجهة هذا التحدي".

وأكد المدرب الالماني إنه وقّع على اتفاق قصير الأجل "لإبقاء كأس أوروبا في دائرة الضوء" لكنه أصر على أنه "لا يستبعد" التمديد.

من ناحيته، وصف بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ناغلسمان بـ "المدرب المتميز" وقال "نحن مقتنعون بأنه سيضمن أن المنتخب الوطني سيلهم جماهيره وأن كأس أوروبا ستحقق أيضا نجاحا رياضيا".

ويستعد ناغلسمان لتدريب منتخب وطني يعاني من أزمة، بعدما أقال مدرباً لأول مرة في تاريخه، بالاستغناء عن فليك غداة الهزيمة القاسية أمام اليابان بعد سلسلة من النتائج الكارثية (خسر اربعاً من خمس مباريات) أدت إلى تسلم المهاجم الدولي السابق والمدير الرياضي الحالي للاتحاد المحلي للعبة رودي فولر للمهام الفنية موقتا ليقوده للفوز على فرنسا 2-1 ودياً.

"بداية" الرحلة

وأثنى ناغلسمان على الفوز الذي حققه منتخب بلاده على بطلة مونديال روسيا 2018 ووصيفة قطر العام الماضي، قائلا إنه كان "بداية" رحلة المنتخب إلى كأس أوروبا 2024.

وتستضيف ألمانيا نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بمباراة افتتاحية في 14 حزيران/يونيو على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، ونهائي في برلين في 14 تموز/يوليو.

ويصل ناغلسمان في مهمة لإنقاذ البلد المضيف، ليكون بديلاً مجدداً لفليك بعدما سبق أن خلفه في تدريب بايرن في صيف العام 2021 قبل أن يُقال في آذار/مارس 2023 على الرغم من أن النادي البافاري كان ينافس على ثلاث جبهات (الدوري والكأس المحليان ودوري الابطال).

وحقق ناغلسمان مع بايرن لقب الدوري الألماني 2021-2022، لكنه أقصي من دوري أبطال أوروبا على يد فياريال الإسباني في ربع النهائي.

وبرز ناغلسمان مع فريقي هوفنهايم حيث دوّن اسمه كأصغر مدرب في تاريخ "بوندسليغا" في سن الـ 28 عاماً، ولايبزيغ، قبل انتقاله إلى بافاريا، في حين ارتبط اسمه بعدة أندية خلال الصيف الحالي، أبرزها تشلسي الانكليزي ومواطنه توتنهام، وكذلك باريس سان جرمان الفرنسي.

ويخوض ناغلسمان امتحانه الاول مع ألمانيا خلال جولة في الولايات المتحدة في تشرين الاول/أكتوبر المقبل حيث يواجه "دي مانشافت" المنتخبين الأميركي والمكسيكي.