رسمياً.. برشلونة يعلن عن تمديد عقد تشافي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن برشلونة في حساباته الرسمية على الإنترنت عن تمديد عقد مدرب الفريق الأول تشافي.

ونشر برشلونة في حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة صورة لتشافي كاتباً عليها: "رسمياً، تشافي يوقع حتى 2025".



وحقق تشافي نتائج جيدة مع برشلونة في الموسم الفائت حين قاده للتتويج بلقب الدوري الإسباني.



ويمر برشلونة بفترة مميزة مؤخراً بعدما انتصر على ريال بيتيس في الدوري الإسباني ورويال أنتويرب البلجيكي في دوري أبطال أوروبا بنتيجة واحدة 5-0.



واستلم تشافي (43 عاماً) تدريب برشلونة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسيبقى مدرباً له حتى حزيران/يونيو 2025 مع إمكانية التجديد لسنة إضافية كما أعلن النادي الكاتالوني.



وكان تشافي الذي استلم مهامه خلفاً للهولندي رونالد كومان بعد تدريب فريق السد القطري، عام 2021 وذلك بعد سنتين فقط على اعتزاله اللعب نهائياً، وارتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى حزيران/يونيو 2024.



وتألق تشافي في صفوف برشلونة على مدى 17 عاماً قضاها في صفوفه بين عامي 1998 و2015 وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة محلياً وقارياً وعالمياً.

