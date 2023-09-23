كلاسيكو الدوري السعودي.. النصر يفوز على الأهلي برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق النصر السعودي الفوز على أهلي جدة، بنتيجة 4/3، في مباراة جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

افتتح رونالدو التسجيل للنصر السعودي في الدقيقة 4 من المباراة، سجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 17، تمكن فرانك كيسييه من إحراز الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 30.

سجل تاليسكا هدفه الثاني في اللقاء والثالث للنصر، قبل تقليص رياض محرز الفارق وتسجيله ركلة جزاء لتصبح النتيجة 3/2 لصالح النصر.

أحرز رونالدو الهدف الرابع للنصر في الدقيقة 52، سجل فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بنتيجة 4/3.