فانتازي| على رأسهم صلاح.. أفضل 11 لاعب للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

اختار كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعب لتشكيلة الجولة السادسة، وضمت القائمة محمد صلاح لاعب ليفربول في تشكيل 3-5-2.

مارك فليكين (برينتفورد) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يمكن لحارس مرمى برينتفورد أن يخرج بشباكه نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم على أرضه أمام إيفرتون، حيث فشل نظيره في التسجيل بأربع مباريات من الخمسة الأولى في موسم 2023/24.

بيرفيس إستوبينان (برايتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الظهير الأيسر لفريق برايتون، فريق بورنموث الذي فشل في التسجيل بمباراتين من مبارياته الثلاث الأخيرة، وتعد التمريرات الـ12 المحققة وستة تسديدات لإستوبينان، من بين أفضل 5 مدافعين في فانتازي

مانويل آكانجي (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني

السويسري هو اللاعب الأكثر ضمانا في خط دفاع السيتي على أرضه أمام نوتنجهام فورست، فمنذ ظهوره لأول مرة في الجولة الثامنة الموسم الماضي، لعب أكانجي أكثر من 700 دقيقة أكثر من أي مدافع آخر تحت قيادة بيب جوارديولا.

سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يقدم قلب دفاع نيوكاسل يونايتد مستويات جيدة منذ بداية الموسم، حيث حقق بوتمان أول شباك نظيفة له هذا الموسم وحصل على 9 نقاط في الأسبوع الخامس من الدوري، في حين أن تسديداته الأربع داخل منطقة الجزاء هي أكثر من بقية مدافعي فريقه.

محمد صلاح (ليفربول) 12.5 مليون جنيه إسترليني

حقق لاعب ليفربول بداية مثالية لموسم 2023/24، حيث سجل هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة في أول خمس أسابيع من الدوري، ويستضيف صلاح فريق وست هام يونايتد الذي لم يخرج بشباك نظيفة هذا الموسم واستقبلت شباكه 101 تسديدة. وفقا لاحصائيات الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) 8.9 مليون جنيه إسترليني

سدد نجم مانشستر يونايتد 18 كرة داخل منطقة الجزاء، أي أكثر بستة تسديدات على الأقل من أي لاعب خط وسط آخر في فانتازي، ويزور الجناح الإنجليزي فريق بيرنلي الذي استقبل 11 هدفًا في مبارياته الثلاث على أرضه منذ الصعود.

بوكايو ساكا (أرسنال) 8.7 مليون جنيه إسترليني

الجناح الإنجليزي هو أفضل لاعب في أرسنال قبل مباراة الديربي ضد توتنهام، حيث سجل ساكا هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين ليحصل على 31 نقطة.

بريان مبيومو(برينتفورد) 6.9 مليون جنيه إسترليني

أربعة أهداف في أول خمس مباريات قادت نجم برينتفورد إلى صدارة ترتيب لاعبي خط الوسط برصيد 35 نقطة، ويلاقي مبيومو فريق إيفرتون الذي استقبل ستة أهداف خلال مباراتين خارج أرضه هذا الموسم.

إيبريتشي إيزي (كريستال بالاس) 6.3 مليون جنيه إسترليني

يلاقي إيزي فولهام الذي تلقى 34 تسديدة على المرمى وتعرض إلى 20 فرصة محققة، ليحتل المركز الثاني بين أندية الدوري الإنجليزي في كلا الإحصائيات.

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 14.1 مليون جنيه إسترليني

سجل نجم مانشستر سيتي ثلاث أهداف وحصل على 17 نقطة في مواجهة نوتنجهام الموسم الماضي، وحقق هالاند 20 نقطة في آخر مباراة له على أرضه ضد فولهام، مما يوضح سبب تواجده في أفضل تشكيلة للجولة السادسة.

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) 6.9 مليون جنيه إسترليني

تم شراء المهاجم الأرجنتيني من قبل أكثر من 964 ألف مدرب لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست، حيث سجل ألفاريز هدفين وقدم خمس تمريرات حاسمة، واحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر حصولا على نقاط برصيد 37 نقطة، وبفارق ثماني نقاط فقط عن المتصدر هالاند.