شكرا لقرائتكم خبر عن العتال: يجب دعم مجلس الزمالك القادم وأرفض الاهتمام بكرة القدم فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد هاني العتال المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك في الانتخابات المقرر لها 20 أكتوبر المقبل جلسة مع أعضاء الجمعية العمومية بالنادي أمس، أكد خلالها أن الجمعية العمومية هى المالك الحقيقى للنادى والفترة الماضية تعرض خلالها الزمالك لظروف صعبة للغاية، متمنيا أن يكون القادم أفضل.

وأضاف العتال خلال حديثه مع أعضاء الجمعية العمومية للزمالك أن الاهتمام الفترة المقبلة لن يكون بفريق كرة القدم فقط، لأنه يجب النظر لجميع الألعاب المختلفة، لذا قام بالمساعدة في حل أزمة فريق كرة اليد وإستخراج كارنيهات اللاعبين للمشاركة فى المباريات.

وطالب العتال بضرورة دعم مجلس إدارة نادى الزمالك المقبل، وتقديم الحلول المناسبة، لأنه ليس من المفترض أن تتواجد بالمجلس لكي تقدم الحلول فقط، والأهم أن يتكاتف الجميع للعمل لمصلحة الكيان.