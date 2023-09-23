شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة المصرية تحتفل بتتويج منيع ببرونزية بطولة العالم للمصارعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت البعثة المصرية، بقيادة محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة ورئيس البعثة المشاركة فى بطولة العالم بصربيا، بفوز عبد اللطيف منيع ببرونزية البطولة.

وتُوج منيع بالبرونزية بعد الفوز على لاعب الصين بنتيجة 4/1 فى مباراة البرونزية وتوج بالميدالية وتأهل للأولمبياد.

وكشف عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، والمتوج ببرونزية بطولة العالم التى تقام بصربيا والمتأهل لأولمبياد باريس عن سعادته بعد التتويج بميدالية فى بطولات العالم.

وقال عبد اللطيف منيع، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" من صربيا: إنه كان متوقعا تحقيق ميدالية، وإن الله لن يضيع تعبه وجهده طوال السنوات الماضية، وسوف يكلل تعبه بالتتويج بميدالية فى المنصات العالمية.

وأضاف: "هدفى تحقيق ميدالية فى أولمبياد باريس وإن شاء الله أحققها لرفع علم مصر فى الدورات الأولمبية لأعيد إنجاز كرم جابر".

ونجح عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، فى التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام فى صربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر، بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية.

ومن المقرر أن يخوض محمد إبراهيم كيشو منافساته فى بطولة العالم غدا بوزن 67 كجم ومحمد مصطفى فى وزن 87.

وتأهل عبد اللطيف منيع إلى أولمبياد باريس 2024 بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم.