شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبد الهادى: الزمالك يمتلك لاعبين قادرين على المنافسة بجميع البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح مدحت عبد الهادى، المدرب العام لفريق الزمالك، بأن القلعة البيضاء تمتلك لاعبين متميزين رغم إيقاف القيد وعدم التعاقد مع صفقات جديدة، وسوف ننافس على تحقيق البطولات، في ظل دعم الجمهور القوى ومساندة بعض رموز النادى.

وقال مدحت عبد الهادى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر: "جميع التوقعات قبل مواجهة الزمالك وبيراميدز على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض البرامج الرياضية تقع لصالح المنافس، وهذا الأمر غير صحيح وحزين على التعادل وعدم تحقيق الفوز في مواجهة أمس".

وأشار مدحت عبد الهادى إلى أنه لا يوجد خلاف بينه وبين محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز وبعض الأحداث عقب لقاء أمس، بسبب حديث بعض المدربين الفنيين لتلك الفريقين فقط.

وكان فريقا الزمالك وبيراميدز قد اقتسما نقاط المباراة التي جمعت الفريقين، التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل، وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

أحرز هدفي بيراميدز كل من: عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59، وإبراهيم نداي في الدقيقة 61.