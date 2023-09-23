شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع يعيد مصر للمنصات العالمية فى بطولة العالم للمصارعة بعد غياب 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عبد اللطيف منيع، لاعب منتخب المصارعة، فى التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام بصربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية.

ومن المقرر أن يخوض محمد إبراهيم كيشو منافساته فى بطولة العالم غدا بوزن 67 كجم ومحمد مصطفى فى وزن 87.

وتأهل عبد اللطيف منيع إلى أولمبياد باريس 2024 بعد التتويج ببرونزية بطولة العالم.