شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عقوبة جديدة على حسام عبد المجيد بعد واقعة معسكر بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، جلسة فى وجود عبد الواحد السيد مدير الكرة، من أجل تحديد العقوبات التى ستفرض على حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، بعد واقعة مباراة بيراميدز.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك فى عدم الاكتفاء بتغريم حسام عبد المجيد 200 ألف جنيه بسبب رفضه التوجه لملعب مواجهة بيراميدز، التى جمعتهما أول أمس الخميس، فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى، وذلك بعد قرار الجهاز الفنى باستبعاده من القائمة.

وكشف مصدر مسئول بالجهاز الفنى للزمالك، إن واقعة حسام عبد المجيد لن تمر مرور الكرام، وسيكون هناك قرار بإيقافه واستبعاده من المشاركة من قبل الجهاز الفنى بخلاف الغرامة الموقعة عليه.

ورفض أوسوريو، منح لاعبيه راحة عقب مواجهة بيراميدز بالدوري، وأبلغ الجهاز الفني لاعبيه بالتدريب أمس الجمعة، بمقر القلعة البيضاء دون الحصول على راحة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الإثنين المُقبل، فى الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.