المملكة ترسم خارطة التفوق في الفعاليات الرياضية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت المملكة خلال الأشهر الماضية حزمة من الفعاليات الرياضية العالمية على أرضها، لتؤكد أن النجاحات المتلاحقة التي تسجل للمنظومة الرياضية ما هي إلا تجسيد واضح وجلي على الدعم الذي يجده القطاع الرياضي من قبل القيادة التي مهدت طريق التميز، ورسمت خارطة التفوق للسعودية بدعم استثنائي.

رالي داكار

باكورة الاستضافات العالمية التي قصت شريط الشهر الحافل كان رالي داكار السعودية 2023 في نسخته الرابعة، الذي جاب فيه المتسابقون العالميون على 455 مركبة مناطق المملكة طولا وعرضا في 14 مرحلة مختلفة، مستمتعين بتضاريسها وطبيعتها، في أجواء مفعمة بالحماس والتحدي في مختلف فئات السباق، ووسط متابعة دولية على أعلى المستويات.

السوبر الإسباني

وفي خضم الإثارة لرالي داكار السعودية 2023، وما عاشه المتسابقون من لحظات لا تنسى بين كثبان الرمال ووسط الجبال التاريخية الراسخة، انطلق حدث رياضي آخر في لعبة شعبيتها طاغية حول العالم، حضر فيها نجوم الليغا الإسبانية الموزعون في 4 فرق، يتقدمهم برشلونة وريال مدريد، إضافة إلى ريال بيتيس وفالنسيا.

بطولة كبرى أشبعت رغبات المحبين الذين ملؤوا جنبات ملعب الملك فهد في مواجهاتها الثلاث، وحظت بمتابعة عالمية إعلاميا وجماهيريا من أنحاء العالم كافة، الذين استمتعوا بغزارة الأحداث والأهداف المسجلة.

السوبر الإيطالي

المملكة وجهة مفضلة للرياضيين، لذلك استمرت المنافسات العالمية على أرضها، فمع انتهاء قصة السوبر الإسباني بتفاصيله المثيرة، فتح ملف السوبر الإيطالي، الذي صوب أنظار عشاق الكرة الإيطالية صوب الرياض، التي استقبلت الجارين إيه سي ميلان وإنتر ميلان، في حدث «سوبر»، تعتلي قمته كأس غالية هي الأولى في الموسم الحالي للكرة الإيطالية.

بطولة العالم «فورمولا إي»

وللسرعة والتشويق مكان واسع في الشهر الحافل «يناير»، حيث استقبلت جوهرة المملكة «الدرعية التاريخية» نجوما عالميين في الموسم التاسع لبطولة العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي»، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية للمرة الخامسة، وللمرة الثانية تحت الأضواء ليلا، حيث شهدت البطولة التي أقيمت على مدار يومين أول تجربة رسمية لسيارات الجيل الثالث GEN3.

طواف السعودية

شهدت العلا انطلاق حدث رياضي دولي عالمي في لعبة أخرى مختلفة، تجسد الجملة الشهيرة بأن السعودية موطن للرياضات العالمية، ألا وهي بطولة طواف السعودية 2023 ، التي استمرت لمدة خمسة أيام، بمشاركة 112 متسابقا، يمثلون 16 دولة من أنحاء العالم.

كأس العالم للأندية

واصلت السعودية استضافتها للبطولات العالمية الكبرى في مختلف الرياضات بعدما أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2023 في حلقة جديدة من سلسلة المناسبات الرياضية الكبرى التي تحتضنها.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم خبر استضافة السعودية للبطولة التي ستشهد حضور أبطال قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأمريكا الشمالية أو أوقيانوسيا لموسم 2022 – 2023 في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وقد جرت قرعتها في جدة أخيرا.

جائزة كبرى

برزت جائزة السعودية الكبرى كواحدة من أهم سباقات «الفومولا1» على كورنيش جدة، محققا نجاحا لافتا بمشاركة نجوم العالم من سائقي السيارات، مجتذبا أنظار العالم.

كأس آسيا

فازت السعودية رسميا بشرف تنظيم كأس آسيا 2027 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة، في حدث هو الأول من نوعه، ليتصارع كبار القارة على أرض المملكة في النسخة بعد المقبلة.

وستكون استضافة البطولة بمثابة دفعة جديدة للكرة السعودية التي قدم منتخبها عروضا قوية في كأس العالم 2022 واستقطبت مؤخرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل لنادي النصر.

وفازت السعودية بكأس آسيا ثلاث مرات من قبل لكن لم يسبق لها استضافة البطولة.

أمم السيدات

فاز الاتحاد السعودي لكرة القدم باستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026.

وتأتي استضافة هذا الحدث القاري الكبير مواكبة لما تشهده من قفزات تنموية شاملة، لا سيما في عالم الرياضة، حيث تفتح هذه الاستضافة آفاقا جديدة لكرة القدم النسائية السعودية.

الألعاب الآسيوية

حصلت المملكة على حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034، لأول مرة في تاريخها، بينما تستضيف قطر نسخة 2030، بحسب ما أسفرت عنه عملية التصويت التي أجريت في الاجتماع الـ39 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، الذي عقد في مسقط.

وتعد دورة الألعاب الآسيوية أكبر الدورات التي يشرف عليها المجلس الأولمبي الآسيوي، وهي ثاني أكبر حدث متعدد الرياضات في العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

الشتوية الآسيوية

فازت تروجينا نيوم باستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، وستكون «تروجينا – نيوم» أول مدينة تستضيف الحدث الشتوي في غرب آسيا، بعد أن اقتصرت الاستضافة سابقا على الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكازاخستان.

الفنون القتالية

حددت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب العالمية للفنون القتالية «الرياض 2023» الـ22 من أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر 2023 موعدا لإقامة الدورة العالميـة فى مدينة الرياض. وتضم الدورة ألعاب: اللأيكيدو، والملاكمة، والجودو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكندو، والملاكمة والركل، والملاكمة التايلندية، والسامبو، والسافات، والسومو، والتايكوندو، والمصارعة، والووشو، والمبارزة.

صالات القارة

وقعت السعودية مع المجلس الأولمبي الآسيوي استضافة الرياض لدورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية السابعة 2025، التي فازت بها خلال اجتماع الجمعية العمومية للمجلس في نوفمبر الماضي بمدينة دبي.

وأقيمت الدورة للمرة الأولى في تايلاند 2005 ثم ماكاو 2007 وفيتنام 2009 وكوريا الجنوبية 2013 وعشق آباد 2017، على أن تستضيف تايلاند النسخة السادسة 2023.