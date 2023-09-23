أندية السعودية تقتحم سوق الانتقالات الصيفية عالميا بقبضة اقتصادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعدما أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في 5 يونيو الماضي مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، عقب اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة، أعلن حينها وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي عن نقل ملكية نادي القادسية إلى أرامكو وإنشاء صندوق استثماري في 8 أندية.

وتحول أربعة أندية رياضية سعودية، وهي الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، إلى شركات يكون كل منها مملوكا من صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات رياضية غير ربحية لكل ناد.

بعدها اقتحمت السعودية سوق الانتقالات الصيفية بقوة اقتصادية هائلة سهلت مهمة التعاقد مع عدد من نجوم كرة القدم في العالم مقابل رواتب مغرية، وفي مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيمة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

وقبلها كانت المفاجأة من النصر حيث تمكن من ضم النجم العالمى البرتغالى ولاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الذى فتح الطريق نحو استقبال عدد كبير من النجوم.

صفقة رونالدو لم تكن الأخيرة لكنها فقط كانت البداية، ففى المقابل سعى الهلال السعودى الغريم التقليدى للنصر لضم نجم نجوم العالم ليونيل ميسى لكن لم يكتب للصفقة أن تتم فى اللحظات الأخيرة بسبب ذهاب اللاعب إلى إنتر ميامى الأمريكى.

صيفية عالمية للهلال

فيما نجح الهلال في جلب 6 صفقات صيفية عالمية، متمثلة في التعاقد أولا مع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز، ثم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والبرازيلي مالكوم، والحارس ياسين بونو.

وتمثلت المفاجأة الكبرى في الصفقة الخامسة، حيث تعاقد الهلال مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكلفت هذه الصفقات خزائن الهلال مبلغا ضخما قدرته تقارير بنحو 258 مليون يورو، حيث جاءت في صدارتها صفقة نيمار التي تمت مقابل 90 مليون يورو، وفقا لموقع «ترانسفير ماركت» لإحصائيات كرة القدم.

تعاقدات النصر

كما تمكن النصر هو الآخر من السير على نفس نهج الهلال، فتعاقد مع الفرنسي سيكو فوفانا والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والبرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

وأنفق النصر على هذه الصفقات مبلغا مقدرا بنحو 75 مليون يورو، بجانب الرواتب الضخمة التي يمنحها لهؤلاء النجوم.

صفقات الاتحاد

اتحاد جدة نجح هو الآخر في جلب العديد من الصفقات المميزة، يأتي على رأسها الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي بعد نهاية عقديهما مع ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

كذلك تم التعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو قادما من ليفربول مقابل 46 مليون يورو، والبرتغالي فيليبي غوتا قادما من سيلتيك الأسكتلندي بـ29 مليونا.

ميركاتو نجوم الأهلي

تحرك الأهلي السعودي بقوة أيضا خلال الميركاتو الصيفي، إذ تعاقد مع كل من السنغالي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي آلان سانت ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسي، والبرازيلي روجر إيبانيز.

ووصل إجمالي قيمة صفقات الأهلي إلى 113.5 مليون يورو.

ولم تخل باقي الأندية السعودية من صفقات عالمية أيضا، على رأسها نادي الاتفاق الذي تعاقد مع الإنجليزي جوردان هندرسون قادما من ليفربول، والفرنسي موسى ديمبلي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

وبعدما استدل الستار عن الميركاتو السعودي نشرت صحيفة آس الإسبانية، تقريرا عن انتهاء «رعب الدوري السعودي» على حد قولها، بعد إغلاق القيد داخل المملكة العربية السعودية بنهاية يوم السابع من الشهر الحالي.

يهدف نقل الأندية وتخصيصها إلى:

تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030. -صناعة جيل متميز رياضيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة.

الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم.

زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات.

أبرز نجوم العالم المنضمين للدوري السعودي:

الهلال

السنغالي كاليدو كوليبالي.

البرتغالي روبن نيفيز.

الصربي سيرجي سافيتش.

البرازيلي مالكوم.

الحارس ياسين بونو.

البرازيلي نيمار دا سيلفا.

النصر

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الفرنسي سيكو فوفانا.

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

البرازيلي أليكس تيليس.

السنغالي ساديو ماني.

الاتحاد

الفرنسي كريم بنزيما.

الفرنسي نغولو كانتي.

البرازيلي فابينيو.

البرتغالي فيليبي غوتا.

الأهلي

السنغالي إدوارد ميندي.

الجزائري رياض محرز.

البرازيلي روبرتو فيرمينو.

الفرنسي ماكسيمين.

الإيفواري فرانك كيسي.

البرازيلي روجر إيبانيز.

الاتفاق