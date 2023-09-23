الامارات | ترتيب الدوري السعودي.. النصر يفوز بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" بإقامة 4 مواجهات قوية شهدت فوز صعب للنصر السعودي على حساب الأهلي بنتيجة 4-3 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد جامعة الملك سعود ضمن لقاءات الجولة السابعة.

وقاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو النصر ومسلسل الأهداف حيث افتتح أهداف المباراة بتسجيل هدف النصر الأول في الدقيقة الرابعة بينما أضاف تاليسكا الهدف الثاني بالدقيقة 17، بينما أحرز فرانك كيسيه الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 30، وعاود تاليسكا التسجيل بإحراز هدف ثالث للنصر في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن الشوط الأول.

واستطاع رياض محرز تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 50 من ضربة جزاء، بينما أضاف البرتغالي رونالدو الهدف الرابع لصالح النصر بالدقيقة 52، واختتم فراس البريكان أهداف المباراة بتسجيل الهدف الثالث لصالح الأهلي من تسديدة قوية في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وفي مباراة أخرى نجح الخليج في الفوز على الأخدود بهدف دون رد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية، بينما حقق فريق الفيحاء الفوز على نظيره الرياض بنتيجة 3-1، وذلك على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، كما استطاع فريق الوحدة الفوز على أبها برباعية دون رد، وجاء ذلك على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة السابعة

1- الاتحاد - برصيد 18 نقطة.

2- الهلال - برصيد 17 نقطة.

3- التعاون - برصيد 16 نقطة.

4- الاتفاق - برصيد 16 نقطة.

5- النصر - برصيد 15 نقطة.

6- الأهلي - برصيد 15 نقطة.

7- الوحدة - برصيد 12 نقطة.

8- الفتح - برصيد 11 نقطة.

9- الفيحاء - برصيد 9 نقاط.

10- الخليج - برصيد 8 نقاط.

11- الشباب - برصيد 8 نقاط.

12- الطائي - برصيد 7 نقاط.

13- أبها - برصيد 6 نقاط.

14- ضمك - برصيد 4 نقاط.

15- الأخدود - برصيد 4 نقاط.

16- الرائد - برصيد 4 نقاط.

17- الرياض - برصيد 4 نقاط.

18- الحزم - برصيد 3 نقاط.