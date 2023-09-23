الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خلافات

كشف مصدر عن وجود خلافات داخل لجنة مهمة في اتحاد لعبة جماعية، وأن هناك حالة عدم رضا لدى عدد من منتسبيها، بشأن الطريقة التي يدير بها المسؤول الإداري العمل داخل اللجنة.

تقارير

لجأت أندية إلى تقارير طبية، لتبرير عدم قدرة التحاق لاعبين مؤثرين في صفوفها إلى قوائم المنتخبات الوطنية، بذريعة الإصابة، وذلك بحسب المدير الفني للمنتخب، المشارك حالياً في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين.

دكة

يخشى لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين، الجلوس على دكة البدلاء، بعدما كان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، بعد تعاقد النادي أخيراً مع لاعب أجنبي آخر، يلعب في المركز نفسه.

صفقة

يترقب أحد أندية دوري المحترفين إنهاء لاعب أجنبي عقده مع نادٍ سعودي، للتعاقد معه، في صفقة انتقال حر خلال فترة السماح التي تحصل عليها الأندية عقب غلق باب القيد.

غضب

غضب مدرب أجنبي في دوري المحترفين، من موقف مسؤولي شركة كرة القدم، التي لم تنجح في تلبية طلبه بالتعاقد مع لاعب الوسط قبل غلق باب الانتقالات، رغم حصوله سابقاً على وعود متكررة بتعزيز الصفوف.

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