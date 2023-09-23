الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
النصر - الشارقة 17:20
كلباء - الجزيرة 17:20
خورفكان - الإمارات 20:00
العين - عجمان 20:00
دوري الدرجة الأولى
مسافي - غلف يونايتد 17:25
دبا الحصن - غلف إف سي 17:25
العربي - الظفرة 17:30
مصفوت - العروبة 17:30
مان سيتي - نوتنغهام 18:00
برشلونة - سيلتا فيغو 20:30
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