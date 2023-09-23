اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

النصر - الشارقة 17:20

كلباء - الجزيرة 17:20

خورفكان - الإمارات 20:00

العين - عجمان 20:00

دوري الدرجة الأولى

مسافي - غلف يونايتد 17:25

دبا الحصن - غلف إف سي 17:25

العربي - الظفرة 17:30

مصفوت - العروبة 17:30

مان سيتي - نوتنغهام 18:00

- سيلتا فيغو 20:30

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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