الامارات | غوستافو: العاطفة مع الشارقة والولاء للنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد البرازيلي غوستافو أليكس أليماو، أن خوض أول مباراة له ضد فريقه السابق الشارقة، عندما يلتقي النصرُ «الملكَ» اليوم، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، لها طابع خاص بالنسبة إليه.

وقال غوستافو لصحيفة «إسبورتي نيوز موندو» البرازيلية، إنه يحتفظ بذكريات رائعة مع الشارقة، موضحاً: «لدي عاطفة كبيرة تجاه فريقي السابق، لأنني قضيت وقتاً طويلاً هناك، وفزت بالعديد من الألقاب، وكوّنت العديد من الصداقات، وأتيحت لي الفرصة للتطور كثيراً على المستوى المهني، ولاشك في أنني ممتن جداً للنادي، وسيكون هذا اللقاء مميزاً بالتأكيد، وله أهمية خاصة بالنسبة لي».

وأضاف: «تركيزي حالياً وولائي بالتأكيد لنادي النصر، الذي أسعى لأظهر معه بمستوى لائق، وأن يحقق الفريق نتائج جيدة في المباريات المقبلة».

وتابع: «لسوء الحظ، النصر لم يحقق البداية التي كنا نسعى إليها في الدوري، لكننا تمكنا من التأهل إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكان لدينا الوقت للعمل، وأعتقد أننا لدينا القدرة على الظهور بشكل أفضل في مباراتنا المقبلة أمام الشارقة، إذ إنها ستكون مواجهة رائعة، وأتمنى أن نحقق الفوز، وأن تكون هذه المباراة نقطة انطلاقة (العميد) في مسابقة الدوري».

واختتم: «النصر لم يحقق أي نقاط في أول جولتين من الدوري، بخسارته أمام كل من الجزيرة وبني ياس، ولكن أرى أن تحسن مردود الفريق، وفوزنا على عجمان في الدور الأول من كأس المحترفين، أعادا الثقة إلى اللاعبين، كما أننا حصلنا على فترة توقف جيدة، أعاد خلالها الجهاز الفني ترتيب أوراق الفريق، وأصبحنا جاهزين للظهور بشكل أفضل عندما نلتقي الشارقة». يذكر أن غوستافو أليكس، البالغ من العمر 23 عاماً، انتقل إلى النصر في صفقة انتقال حر قادماً من الشارقة خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما لعب في صفوف «الملك» موسمين، وشارك مع الفريق في 58 مباراة، بواقع 26 مباراة مع فريق تحت 21 سنة، و32 مباراة مع الفريق الأول، وأسهم في الإنجاز التاريخي الذي حققه الشارقة في العام الماضي، بحصوله على أربعة ألقاب، هي كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب كأس رئيس الدولة لموسم 2021-2022.

النجم البرازيلي:

• «لسوء الحظ.. النصر لم يحقق البداية المتوقعة في الدوري».

• «لدينا القدرة على الظهور بشكل أفضل في مباراة الشارقة».