الامارات | دبي تستضيف أول بطولة عربية للبادل بمشاركة 11 دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجتمع نخبة اللاعبين العرب في دبي، للمشاركة في النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، من 27 الجاري إلى أول أكتوبر 2023، وتقام منافساتها في مجمع ند الشبا الرياضي بمشاركة 11 دولة عربية.

وتم الكشف عن تفاصيل البطولة والفرق المشاركة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس دبي الرياضي، بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس الاتحاد الإماراتي للبادل والرئيس الفخري للاتحاد العربي للبادل، وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام، وتحدث فيه أحمد غتوري، رئيس الاتحاد العربي للبادل، وسعيد المري، أمين عام اتحاد الإمارات للبادل، كما حضر المؤتمر الصحافي عبدالله بن سوقات، وعيسى شريف، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبادل.

وأجرت اللجنة المنظمة مراسم قرعة البطولة بين المنتخبات المشاركة، والتي أسفرت عن تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى منتخبات كل من الإمارات، قطر، عمان، العراق، المغرب، وضمت المجموعة الثانية كلاً من مصر والكويت، والبحرين، والأردن، والسودان، وسورية.

وقال غتوري: «سعداء وفخورون جداً بتنظيم أول بطولة عربية رسمية للبادل هنا في دبي، لقد عمل الفريق بجد ومع جميع الاتحادات الوطنية العربية، ولأول مرة تجتمع 11 دولة عربية في بطولة واحدة، من بينها 5 دول ستكون هذه هي أول مشاركة رسمية لها، ونشكر اتحاد الإمارات للبادل على استضافة هذا الحدث الذي سيكون بمثابة علامة فارقة في تطور رياضة البادل في العالم العربي».

• أجرت اللجنة المنظمة قرعة البطولة، وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين.