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الامارات | الظفرة والعربي في ثالث جولات دوري الأولى اليوم

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محمد فاضل ■ دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة والعربي في ثالث جولات دوري الأولى اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى بإقامة أربع مباريات يتصدرها لقاء العربي وضيفه الظفرة، ويستضيف مسافي بملعبه فريق غلف يونايتد، ويستضيف دبا الحصن فريق غلف إف سي، بينما يلعب مصفوت مع ضيفه العروبة.

وتتواصل المباريات غداً بأربع مواجهات فيلتقي الفجيرة التعاون، ودبا الفجيرة سيتي، والرمس يونايتد، والحمرية الجزيرة الحمراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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