الامارات | «الشراعية 22 قدماً» تدشن اليوم موسم الرياضات البحرية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود المنافسات الرياضية البحرية إلى شواطئ دبي اليوم مع انطلاق الموسم البحري 2023-2024، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اعتباراً من اليوم حتى أبريل المقبل.

ويشهد شاطئ جميرا انطلاق سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، فاتحة السباقات المحلية التراثية، الذي يجمع نخبة من الجيل الصاعد من النواخذة والبحارة، يتنافسون على ألقاب فئتين، الأولى الشباب تحت 21 عاماً، والثانية للناشئين تحت 16 عاماً، بينما ستقام الجولة الثانية في الرابع من نوفمبر المقبل.

ويتوقع أن يشهد السباق الذي سينطلق في شواطئ جميرا مشاركة كبيرة، حيث ستصطف القوارب المشاركة بالقرب من جزر العالم، حسب خطة مسار وكورس السباق في انتظار رفع العلم الأخضر إيذاناً بالبداية لتبحر مع ارتفاع الأشرعة البيضاء باتجاه عوّامات خط النهاية قبالة جزيرة نخلة جميرا، وبالقرب من المَعلم الحضاري الكبير فندق (برج العرب) لمسافة تزيد على 5 أميال بحرية.