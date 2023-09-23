موعد مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبى فى دوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، اليوم السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش، ثم يعلن كولر قائمة الأهلى التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويعقد كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لشرح جوانب القوة والضعف في صفوف بطل إثيوبيا بحثاً عن تحقيق انتصار يعزز من فرص بلوغ الدور التالى بالبطولة التي يحمل لقبها الأهلى.

موعد مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى

يستضيف الاهلى نظيره سان جورج الاثيوبى باستاد القاهرة الدولى فى السابعة مساء الأحد فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.

مشوار سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال