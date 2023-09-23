شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة دورى الكرة الطائرة الممتاز للسيدات والرجال اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجرى اليوم، السبت، مراسم قرعة دورى الكرة الطائرة الممتاز (القسم الأول) للسيدات والرجال للموسم المحلى 2023/2024. وطالب اتحاد الطائرة تفويض رسمى من مندوبى الأندية بحد أقصى فردين لكل نادى وفقا للتعليمات. جاءت إقامة القرعة فى هذا التوقيت بعد انتهاء مجلس الاتحاد من البطولة الأفريقية للرجال التى استضافتها مصر خلال شهر سبتمبر الجارى، وشهدت تتويج منتخب الفراعنة باللقب على حساب الجزائر.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز