شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف لاعبو فريق الاتحاد السكندرى التدريبات الجماعية، تحت قيادة طارق العشرى، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى في الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل.

وكان منح طارق العشرى، المدير الفني للفريق، اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، وذلك لتجنب الإرهاق والإصابات عقب الفوز على سيراميكا في الجولة الأولى.

ويلاقى فريق الاتحاد السكندرى نظيره الإسماعيلى ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة دورى نايل، والمقرر إقامتها على استاد الإسماعيلية يوم الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وتمكن فريق الاتحاد السكندرى من حصد أول ثلاث نقاط له في بطولة دورى نايل، عقب الفوز على سيراميكا في الجولة الأولى بهدف دون رد أحرزه المهاجم الإنجولى مابولولو.