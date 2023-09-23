شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الطلائع يستكشف إنبي من بوابة الداخلية قبل مواجهة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة فريق إنبى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري عن طريق مشاهدة مباراته مع الداخلية بالجولة الأولى لدوري نايل والتى خسرها بهدف دون رد.

ويرغب بسيونى فى تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة إنبى بحثاً عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأولى للمسابقة.

وعلى نفس الصعيد، يواصل الثنائى مصطفى الخواجة والسيد أبو آمنة لاعبا طلائع الجيش الغياب عن الفريق فى مباراة انبى المقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري بسبب الإصابة.

وخرج مصطفى الخواجة، لاعب طلائع الجيش، من حسابات الجهاز الفنى لفريقه فى مباراة البنك الأهلى بسبب الإصابة، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بشد فى عضلات البطن تعرض له خلال التدريبات، ووضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق برنامجا تأهيليا للعلاج حتى ينتظم فى التدريبات الجماعية من جديد.

فيما واصل السيد أبو آمنة، لاعب خط وسط طلائع الجيش، الغياب عن فريقه مع انطلاقة الدوري الجديد بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة والذى خضع لها فى مارس الماضى.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.