شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى استعداداته الليلة لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى اليوم، السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة سان جورج الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولي.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم على استاد مختار التتش ثم يعلن كولر قائمة الأهلى التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويعقد كولر محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لشرح جوانب القوة والضعف فى صفوف بطل إثيوبيا، بحثاً عن تحقيق انتصار يعزز فرص المارد الأحمر فى بلوغ الدور التالى بالبطولة التي يحمل لقبها.

وتفوق سان جورج على منافسه كي إم كي إم بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين، ونجح سان جورج الإثيوبي فى تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف فى الذهاب، قبل أن يكرر تفوقه إيابًا، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدًا مع الأهلي حامل لقب دوري الأبطال.