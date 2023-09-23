شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة وإجراء الانتخابات التكميلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اليوم الجمعية العمومية لاتحاد السلة والتى تناقش الميزانية والحساب الختامى، ومكافأة المدير المالي والتنفيذى.

كما تشهد العمومية بند الانتخابات التكميلية على مقعدى العضوية، بعد اعتذار محمد عبد المطلب واستقالة إيهاب محسن.

وتقدم بالأوراق في الانتخابات الثلاثى شريف سليمان، وأيمن على، ومحمد إيهاب، على أن يتم اختيار اثنين فقط من بين الثلاثى لشغل مقعدى العضوية.

وبالتالي أصبح مجلس الاتحاد بعد اعتذار عبد المطلب واستقالة إيهاب محسن، مكونا من مجدى أبو فريخة رئيسا، وفى العضوية ورحاب الغنام، وخالد القوصى، وعمرو مصيلحى، ومحمد فتحى وحسين البشبيشى، وحمدى مناع.