تامر مصطفى يجهز "أوفا" لقيادة هجوم إنبى أمام الطلائع

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القاهرة - سامية سيد - يجهز تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، أحمد أمين "أوفا" مهاجم الفريق البترولى للدفع به فى مواجهة طلائع الجيش، المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دورى نايل.

ويرغب تامر مصطفى فى وصول "أوفا" لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية بعد تعافية من إصابة العضلة الضامة التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين ومنعته من المشاركة في مباراة الداخلية وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف نظيف.

وحقق فريق الداخلية الفوز الأول له فى بطولة دورى نايل على إنبى بهدف دون رد وتحقيق أول ثلاث نقاط فى المسابقة فى اللقاء الذى جمع بينهما باستاد السلام.

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ، ليضع فريقه في المقدمة.

وشهدت أحداث المباراة سجال بين لاعبى الفريقين حيث ظهرت خطورة فريق إنبى عن طريق أحمد جمال و مصطفى شكشك بينما هجمات فريق الداخلية عن طريق على الزهدى و محمد أسامة وساهم حارس مرماه الزنفلى فى الخروج بفريقه فائزا بتصديه للعديد من الفرص للفريق البترولى.