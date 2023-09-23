شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا يجرى تقييما شهريا لاختيار أفضل الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، تقييماً شهرياً لجميع الحكام فى الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين وأعضاء اللجنة، لمعرفة أفضل الحكام بصفة دورية ومنحهم المباريات المهمة ونهائيات البطولات المصرية، وسيتم الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية لتحفيزهم.

ووضع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام نظامًا أسبوعيًا لتقييم الحكام فى كل جولة، للوقوف على مستوى الحكام، وكلف إدارة التطوير والتعليم بتجهيز قاعدة بيانات لجميع الحكام المشاركين في إدارة الدورى الممتاز. وتواصل رئيس لجنة الحكام مع مديري الكرة والإداريين بالأندية فى الدورى الممتاز بأنه سيتم تطبيق الوقت بدل الضائع بالشكل الذى حدث فى المونديال الأخير وبقية البطولات، حيث وصل لـ10 دقائق فى بعض المباريات.

من ناحية أخرى، تقرر انطلاق بطولة دوري الكرة النسائية للموسم الحالي 2023 يوم 20 اكتوبر المقبل ويشارك في النسخة الجديدة لدوري القسم الأول للسيدات 16 فريقاً وهم بيراميدز والمصري طلائع الجيش و فيوتشر و المقاولون ودلفي والبنك الأهلي والمجد الرياضي وسموحه واتحاد بسيون ووادي دجلة ومركز شباب الأميرية والطيران والمعادي واليخت وزد وتوت عنخ امون .

وقالت الدكتورة دينا الرفاعي أن كرة القدم النسائية المصرية تدخل مرحلة تاريخية بانضمام أندية شعبية عديدة للدوري للمرة الأولى منذ تأسيسه، وأضافت أن زيادة عدد الأندية المشاركة في الدوري الممتاز إلى 16 ناد، يبشر بمستوى مختلف من المنافسة في الموسم القادم الذي ينطلق 20 أكتوبر المقبل.